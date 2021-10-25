Кабмин снял ответственность с автоперевозчиков за пассажиров без COVID-документов

Кабинет министров Украины снял ответственность с автоперевозчиков за пассажиров, у которых нет COVID-документов. Соответствующие изменения внесли в "карантинное" постановление.

Сообщается, что теперь ответственность за наличие документа о прививках или об отрицательном тесте на COVID-19 во время поездок на автобусах между регионами возлагается на пассажиров. До этого протоколы составляли на самих перевозчиков.

В то же время перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов: