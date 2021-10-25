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Кабмин снял ответственность с автоперевозчиков за пассажиров без COVID-документов

Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров Украины снял ответственность с автоперевозчиков за пассажиров, у которых нет COVID-документов. Соответствующие изменения внесли в "карантинное" постановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Сообщается, что теперь ответственность за наличие документа о прививках или об отрицательном тесте на COVID-19 во время поездок на автобусах между регионами возлагается на пассажиров. До этого протоколы составляли на самих перевозчиков.

В то же время перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов:

  • международный или внутренний COVID-сертификат о вакцинации, оформленный через "Дию"
  • иностранный COVID-сертификат
  • документ о получении одной дозы вакцины - форма 063-О
  • международное свидетельство о вакцинации, которое можно оформить у семейного врача
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, которые действуют 72 часа

Напомним, РБК-Украина писало, что пассажирам межрегиональных автобусов, у которых нет COVID-документов, грозят штрафы от 17 000 до 34 000 гривен.

Отметим, на прошлой неделе Центральный автовокзал в Киеве (Демеевка) потерял 40% рейсов в первое утро новых ограничений на транспорте, поскольку перевозчики отказались выходить на маршрут, опасаясь штрафов от 17 000 до 34 000 гривен за перевозку "нелегальных пассажиров".

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