Кабмін зняв відповідальність з автоперевізників за пасажирів без COVID-документів

Кабінет міністрів України зняв відповідальність з автоперевізників за пасажирів, у яких немає COVID-документів. Відповідні зміни внесли до "карантинної" постанови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Повідомляється, що тепер відповідальність за наявність документа про щеплення або про негативний тест на COVID-19 під час поїздок на автобусах між регіонами покладається на пасажирів. До цього протоколи складали на самих перевізників.

У той же час перевізник зобов'язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один з необхідних документів: