Кабмін зняв відповідальність з автоперевізників за пасажирів без COVID-документів

Кабінет міністрів України зняв відповідальність з автоперевізників за пасажирів, у яких немає COVID-документів. Відповідні зміни внесли до "карантинної" постанови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Повідомляється, що тепер відповідальність за наявність документа про щеплення або про негативний тест на COVID-19 під час поїздок на автобусах між регіонами покладається на пасажирів. До цього протоколи складали на самих перевізників.
У той же час перевізник зобов'язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один з необхідних документів:
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що пасажирам міжрегіональних автобусів, у яких немає COVID-документів, загрожують штрафи від 17 000 до 34 000 гривень.
Відзначимо, що минулого тижня Центральний автовокзал у Києві (Деміївка) втратив 40% рейсів в перший ранок нових обмежень на транспорті, оскільки перевізники відмовилися виходити на маршрут, побоюючись штрафів від 17 000 до 34 000 гривень за перевезення "нелегальних пасажирів".