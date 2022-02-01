Каким препаратом делать бустер после смешанной вакцинации: ответ Минздрава

Министерство здравоохранения Украины рекомендует делать бустерную дозу при смешанной прививке от коронавируса РНК-вакцинами. В случае их отсутствия, усиливающий укол можно сделать другим препаратом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус инфо".
"Бустерную дозу (при смешанной схеме вакцинации - ред.) рекомендуется делать мРНК-вакцинами - Moderna или Comirnaty/Pfizer", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если в прививочном пункте эти вакцины отсутствуют, то бустерную дозу можно сделать другим препаратом.
Если первые две дозы сделаны вакцинами CoronoVac и AstraZeneca/Moderna/Pfizer, то через полгода в качестве бустера можно использовать AstraZeneca, Moderna или Pfizer.
AstraZeneca + Moderna/Pfizer - через шесть месяцев - AstraZeneca, Moderna или Pfizer.
AstraZeneca/Pfizer + Moderna - через шесть месяцев - AstraZeneca, Moderna или Pfizer.
Фото: какой вакциной сделать бустерную дозу при смешанной прививке от COVID (t.me/COVID19_Ukraine)
Напомним, в январе текущего года в Украине изменили схемы смешанной вакцинации от COVID-19.