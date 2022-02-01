RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Яким препаратом робити бустер після змішаної вакцинації: відповідь МОЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони здоров'я України рекомендує робити бустерну дозу при змішаному щепленні від коронавірусу РНК-вакцинами. У разі їх відсутності, підсилює укол можна зробити іншим препаратом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус Інфо".

"Бустерну дозу (при змішаній схемі вакцинації - ред.) рекомендується робити мРНК-вакцинами - Moderna або Comirnaty/Pfizer", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що якщо в прищеплювальному пункті ці вакцини відсутні, то бустерну дозу можна зробити іншим препаратом.

Змішані схеми вакцинації та бустерні дози

Moderna Moderna/Pfizer, AstraZeneca, Moderna/Pfizer, можна використовувати AstraZeneca, Moderna або Pfizer протягом перших двох доз.

AstraZeneca + Moderna moderna / Pfizer - через шість місяців - AstraZeneca, Moderna або Pfizer.

AstraZeneca / Moderna + Moderna - через шість місяців - AstraZeneca, Moderna або Pfizer.

Фото: якою вакциною зробити бустерну дозу при змішаному щепленні від COVID (t.me/COVID19_Ukraine)

Нагадаємо, у січні поточного року в Україні змінили схеми змішаної вакцинації від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВакцинаціяМінстерство охорони здоров'я України