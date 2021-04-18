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Канада продолжит использовать вакцину AstraZeneca, несмотря на новый случай тромбов

Новина українською → Воскресенье 18 апреля 2021 22:49
Канада продолжит использовать вакцину AstraZeneca, несмотря на новый случай тромбов Фото: Канада продолжит использовать вакцину AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Канада сообщила о втором случае редких сгустков крови с низким уровнем тромбоцитов после иммунизации вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca. При этом она заявила, что по-прежнему рекомендует использовать вакцину.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении министерства здравоохранения Канады говорится, что человек, который пережил это очень редкое событие, выздоравливает.

Канада по-прежнему утверждает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают потенциальные риски, говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что органы здравоохранения Канады "будут продолжать внимательно следить за использованием всех вакцин против COVID-19, изучать и оценивать любые новые проблемы безопасности".

Канада сообщила о первом свертывании крови, связанном с вакциной, 13 апреля, а днем позже, после проверки, органы здравоохранения заявили, что не будут ограничивать использование вакцины AstraZeneca.

Консультативный совет ранее рекомендовал прекратить в Канаде предлагать вакцину людям моложе 55 лет. Эта комиссия в настоящее время пересматривает свои рекомендации.

Канада активизирует кампанию вакцинации, но все еще имеет меньший процент населения, которое привито, чем в десятках других стран, включая США и Великобританию.

На фоне всплеска третьей волны эпидемии самая густонаселенная провинция Канады Онтарио в пятницу объявила о новых ограничениях в области общественного здравоохранения, в том числе о закрытии границ провинций для внутренних путешественников.

Напомним, Австралия продолжит вакцинацию от коронавируса после летального случая. До этого в стране умерла 48-летняя женщина от тромбов после вакцины AstraZeneca.

Ранее в Минздраве Украины заявили, что все, кто вакцинировался CoviShield, получат вторую дозу исключительно вакциной производства AstraZeneca. Она может быть произведена на любом из доступных площадок, не обязательно в Индии.

Прививки препаратом индийского производства по технологиям AstraZeneca начали делать в конце февраля. Вакцинацию второй дозой нужно сделать за 90 дней.

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