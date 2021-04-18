Канада продовжить використовувати вакцину AstraZeneca попри новий випадок тромбів

Канада повідомила про другий випадок рідкісних згустків крові з низьким рівнем тромбоцитів після імунізації вакциною від COVID-19 компанії AstraZeneca . При цьому вона заявила, що як і раніше рекомендує використовувати вакцину.

У заяві міністерства охорони здоров'я Канади говориться, що людина, яка пережила цю дуже рідкісну подію, одужує.

Канада як і раніше стверджує, що переваги вакцини AstraZeneca переважають потенційні ризики, йдеться в заяві.

У заяві йдеться, що органи охорони здоров'я Канади "будуть продовжувати уважно стежити за використанням всіх вакцин проти COVID-19, вивчати і оцінювати будь-які нові проблеми безпеки".

Канада повідомила про перше згортання крові, пов'язане з вакциною, 13 квітня, а днем пізніше, після перевірки, органи охорони здоров'я заявили, що не будуть обмежувати використання вакцини AstraZeneca.

Консультативна рада раніше рекомендувала припинити в Канаді пропонувати вакцину людям молодше 55 років. Ця комісія зараз переглядає свої рекомендації.

Канада активізує кампанію вакцинації, але все ще має менший відсоток населення, яке щеплено, ніж у десятках інших країн, включаючи США і Великій Британії.

На тлі сплеску третьої хвилі епідемії найбільш густонаселена провінція Канади Онтаріо в п'ятницю оголосила про нові обмеження в області суспільної охорони здоров'я, у тому числі про закриття кордонів провінцій для внутрішніх мандрівників.