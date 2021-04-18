Канада продовжить використовувати вакцину AstraZeneca попри новий випадок тромбів
Канада повідомила про другий випадок рідкісних згустків крові з низьким рівнем тромбоцитів після імунізації вакциною від COVID-19 компанії AstraZeneca. При цьому вона заявила, що як і раніше рекомендує використовувати вакцину.
Про це повідомляє агентство Reuters.
У заяві міністерства охорони здоров'я Канади говориться, що людина, яка пережила цю дуже рідкісну подію, одужує.
Канада як і раніше стверджує, що переваги вакцини AstraZeneca переважають потенційні ризики, йдеться в заяві.
У заяві йдеться, що органи охорони здоров'я Канади "будуть продовжувати уважно стежити за використанням всіх вакцин проти COVID-19, вивчати і оцінювати будь-які нові проблеми безпеки".
Канада повідомила про перше згортання крові, пов'язане з вакциною, 13 квітня, а днем пізніше, після перевірки, органи охорони здоров'я заявили, що не будуть обмежувати використання вакцини AstraZeneca.
Консультативна рада раніше рекомендувала припинити в Канаді пропонувати вакцину людям молодше 55 років. Ця комісія зараз переглядає свої рекомендації.
Канада активізує кампанію вакцинації, але все ще має менший відсоток населення, яке щеплено, ніж у десятках інших країн, включаючи США і Великій Британії.
На тлі сплеску третьої хвилі епідемії найбільш густонаселена провінція Канади Онтаріо в п'ятницю оголосила про нові обмеження в області суспільної охорони здоров'я, у тому числі про закриття кордонів провінцій для внутрішніх мандрівників.
Нагадаємо, Австралія продовжить вакцинацію від коронавірусу після летального випадку. До цього в країні померла 48-річна жінка від тромбів після вакцини AstraZeneca.
Раніше в МОЗ України заявили, що всі, хто вакцинувалася CoviShield, отримають другу дозу виключно вакциною виробництва AstraZeneca. Вона може бути проведена на будь-якому з доступних майданчиків, не обов'язково в Індії.
Щеплення препаратом індійського виробництва за технологіями AstraZeneca почали робити в кінці лютого. Вакцинацію другою дозою потрібно зробити за 90 днів.