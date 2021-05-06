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В Канаде ухудшилась ситуация с COVID-19: люди летят за вакциной в США

Автор: Наталья Скороход

Жители Канады летят в США, чтоб получить вакцину от коронавируса. Это связано с ухудшением ситуации с COVID-19 в стране - люди боятся заразиться.

Об этом сообщает Reuters.

В Канаде началась третья волна COVID-19 и жители хотят получить вакцину как можно раньше. Вакцинировать всех желающих там смогут только к концу сентября - так заявили в правительстве.

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"Это заняло пару кликов. Нам назначили встречу в аптеке продуктового магазина, мы забронировали авиабилеты на следующий день, в пятницу, а в субботу утром нам сделали прививку", - рассказал бизнесмен из Канады.

Напомним, в Канаде зафиксировали еще один летальный случай после вакцины AstraZeneca. Это происходит уже во второй раз.

Ранее сообщалось, что США поделится своими вакцинами от коронавируса с другими странами. Об этом рассказал Джо Байден. В стране число вакцин превысило спрос, что дает возможность делиться запасами.

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