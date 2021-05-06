У Канаді погіршилася ситуація з COVID-19: люди летять за вакциною в США

Жителі Канади летять в США, щоб отримати вакцину від коронавірусу . Це пов'язано з погіршенням ситуації з COVID-19 в країні - люди бояться заразитися.

"Це зайняло пару кліків. Нам призначили зустріч в аптеці продуктового магазину, ми забронювали авіаквитки на наступний день, в п'ятницю, а в суботу вранці нам зробили щеплення", - розповів бізнесмен з Канади.

У Канаді почалася третя хвиля COVID-19 і жителі хочуть отримати вакцину якомога раніше. Вакцинувати всіх бажаючих там зможуть тільки з кінця вересня - так заявили в уряді.

Нагадаємо, в Канаді зафіксували ще один летальний випадок після вакцини AstraZeneca. Це відбувається вже вдруге.

Раніше повідомлялося, що США поділиться своїми вакцинами від коронавірусу з іншими країнами. Про це розповів Джо Байден. У країні число вакцин перевищило попит, що дає можливість ділитися запасами.