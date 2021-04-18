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В Канаде зафиксировали второй случай тромбоза после вакцины AstraZeneca

Автор: Наталья Скороход

В Канаде зафиксировали второй случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. Тем не менее, отменять вакцинацию этим препаратом в стране не намеренны.

Об этом сообщает Reuters.

Напомним, в Австралии продолжат вакцинацию препаратом AstraZeneca несмотря на то, что произошел летальный случай.

Ранее сообщалось, что во Франции восемь человек умерли после прививки AstraZeneca. У них выявили случаи тромбоза.

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