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У Канаді зафіксували другий випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca

Автор: Наталья Скороход

В Канаді зафіксували другий випадок тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca. Тим не менш, скасовувати вакцинацію цим препаратом в країні не збираються.

Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, в Австралії продовжать вакцинацію препаратом AstraZeneca незважаючи на те, що стався летальний випадок.

Раніше повідомлялося, що у Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca. У них виявили випадки тромбозу.

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