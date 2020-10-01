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Канев готовится к ограничениям "красной зоны": полный список

Автор: Юлия Струк

В связи с внесением Канева Черкасской области в "красную зону" с 5 октября там будут действовать соответствующие ограничения. Они вступят в силу с 00:00.

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Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Итак, ограничиваются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении, кроме перевозки:

  • легковыми автомобилями, количество пассажиров, включая водителя, в которых составляет не более пяти человек без учета лиц в возрасте до 14 лет;
  • служебными и/или арендованными авто предприятий, учреждений при условии обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Национальной полиции.

Также ограничиваются:

  • посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
  • прием посетителей учреждениями культуры, кафе, ресторанами, ТРЦ, спортивными центрами и другими развлекательными заведениями (в том числе кинотеатрами)
  • запрещена работа предприятий торговли, но с исключениями. Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами, медицинскими изделиями, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом. Также разрешено ведение банковской и страховой деятельности, медицинской и ветеринарной практики, работа АЗС, СТО, объектов почтовой связи и ремонт компьютеров;
  • запрещено посещение социальных или реабилитационных учреждений. Кроме учреждений, предоставляющих социальные экстренные услуги, работы центров учета бездомных и так далее.

Напомним, согласно новому карантинному зонированию, к так называемой "красной зоне" в Украине отнесли два города. В ней, как и неделей ранее, остался Тернополь.

Как писало РБК-Украина, в Украине обновили карантинное зонирование по эпидемической ситуации в регионах; по итогам разделения Киев еще две недели будет находиться в "желтой зоне".

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