Канів готується до обмежень "червоної зони": повний список

У зв'язку з внесенням Канева Черкаської області у "червону зону" з 5 жовтня там будуть діяти відповідні обмеження. Вони набудуть чинності з 00:00.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в Telegram.

Отже, обмежуються регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні, крім перевезення:

легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, у яких не більше п’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років;

службовими та/або орендованими авто підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції.

Також обмежуються:

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення;

прийом відвідувачів установами культури, кафе, ресторанами, ТРЦ, спортивними центрами та іншими розважальними закладами (в тому числі кінотеатрами);

заборонена робота закладів торгівлі, але з винятками. Дозволяється торгівля продуктами, паливом, засобами гігієни, ліками, медичними виробами, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом. Також дозволено ведення банківської і страхової діяльності, медичної і ветеринарної практики, роботу АЗС, СТО, об'єктів поштового зв'язку та ремонт комп'ютерів;

заборонено відвідування соціальних або реабілітаційних установ. Крім установ, які надають соціальні екстрені послуги, роботи центрів обліку бездомних і так далі.

Нагадаємо, згідно з новим карантинним зонуванням, до так званої "червоної зони" в Україні віднесли два міста. У ній, як і тижнем раніше, залишився Тернопіль.

Як писало РБК-Україна, в Україні оновили карантинне зонування щодо епідемічної ситуації в регіонах; за підсумками поділу Київ ще два тижні буде перебувати в "жовтій зоні".