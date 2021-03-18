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Карантин во Львовской области усиливают: список новых ограничений

Автор: Анастасия Рокитна

Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести усиленные ограничительные меры на территории Львовской области. Ограничения рекомендуют усилить с 19 марта.

Об этом сообщает "Львовский портал".

Заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годик заявил, что ситуация в области критическая, а усиление ограничений неотвратимое.

"Эпидситуация близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение о дополнительных карантинных ограничениях", - заявил он.

Карантин рекомендуют ужесточить с 19 по 29 марта. Решение о карантинных ограничениях должны еще утвердить на заседаниях местных комиссий ТЭБ и ЧС.

В частности, ограничительные меры предусматривают запрет на:

  • деятельность заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе), кроме работы на "вынос" и доставки;
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;
  • деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения; но разрешена деятельность банков, почты, ветеринарных клиник, АЗС, салонов красоты, мастерских по предварительной записи.
  • прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.
  • работу заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток.

Напомним, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом решили усилить карантин в Харьковской области.

Также Полтава усиливает карантин и отменяет все концерты.

Кроме того, РБК-Украина писало, что с 20 марта Киев ужесточает ограничения.

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