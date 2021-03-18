Карантин во Львовской области усиливают: список новых ограничений

Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести усиленные ограничительные меры на территории Львовской области. Ограничения рекомендуют усилить с 19 марта.
Об этом сообщает "Львовский портал".
Заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годик заявил, что ситуация в области критическая, а усиление ограничений неотвратимое.
"Эпидситуация близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение о дополнительных карантинных ограничениях", - заявил он.
Карантин рекомендуют ужесточить с 19 по 29 марта. Решение о карантинных ограничениях должны еще утвердить на заседаниях местных комиссий ТЭБ и ЧС.
В частности, ограничительные меры предусматривают запрет на:
Напомним, из-за тяжелой ситуации с коронавирусом решили усилить карантин в Харьковской области.
Также Полтава усиливает карантин и отменяет все концерты.
Кроме того, РБК-Украина писало, что с 20 марта Киев ужесточает ограничения.