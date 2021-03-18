Карантин у Львівській області посилюють: список нових обмежень

Обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення ввести посилені обмежувальні заходи на території Львівської області. Обмеження рекомендують посилити з 19 березня.
Про це повідомляє "Львівський портал".
Заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик заявив, що ситуація в області критична, а посилення обмежень невідворотне.
"Епідситуація близька до критичного рівня, тому рекомендуємо прийняти рішення про додаткові карантинні обмеження", - заявив він.
Карантин рекомендують посилити з 19 по 29 березня. Рішення про карантинні обмеження мають ще затвердити на засіданнях місцевих комісій ТЕБ і НС.
Зокрема, обмежувальні заходи передбачають заборону на:
Нагадаємо, через важку ситуацію з коронавірусом вирішили посилити карантин у Харківській області.
Також Полтава посилює карантин і скасовує всі концерти.
Крім того, РБК-Україна писало, що з 20 березня Київ посилює обмеження.