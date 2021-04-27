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Карантин на Пасху: в Ивано-Франковске вводят новое ограничение в храмах

Автор: Анастасия Рокитна

В Ивано-Франковске вводят новое ограничение в храмах во время празднования Пасхи. В храмах будет ограничен доступ к целованию плащаницы, разрешат лишь приклонение.

Об этом начальник отдела внутренней политики Ивано-Франковского городского совета Игорь Кинаш сообщил на оперативном совещании.

Он напомнил, что в прошлом году из-за эпидемии COVID-19 празднование Пасхи происходило онлайн. В этом году, отметил чиновник, храмы тоже заботятся о безопасности своих верующих.

"В Архикафедральном Митрополичьем соборе Святого Воскресения УГКЦ состоится выставление плащаницы после вечерней, с 8 часов утра. Будет ограничен доступ к целованию плащаницы, только для приклонения так, как, в конце концов, и во всех храмах Ивано-Франковска", - сообщил Кинаш.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху, но подготовило ряд рекомендаций для религиозных заведений.

В то же время в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти через 3-4 недели после праздника.

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