Карантин на Пасху: в Ивано-Франковске вводят новое ограничение в храмах

В Ивано-Франковске вводят новое ограничение в храмах во время празднования Пасхи. В храмах будет ограничен доступ к целованию плащаницы, разрешат лишь приклонение.
Об этом начальник отдела внутренней политики Ивано-Франковского городского совета Игорь Кинаш сообщил на оперативном совещании.
Он напомнил, что в прошлом году из-за эпидемии COVID-19 празднование Пасхи происходило онлайн. В этом году, отметил чиновник, храмы тоже заботятся о безопасности своих верующих.
"В Архикафедральном Митрополичьем соборе Святого Воскресения УГКЦ состоится выставление плащаницы после вечерней, с 8 часов утра. Будет ограничен доступ к целованию плащаницы, только для приклонения так, как, в конце концов, и во всех храмах Ивано-Франковска", - сообщил Кинаш.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху, но подготовило ряд рекомендаций для религиозных заведений.
В то же время в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти через 3-4 недели после праздника.