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Карантин на Великдень: у Івано-Франківську вводять нове обмеження в храмах

Автор: Анастасія Рокитна

В Івано-Франківську вводять нове обмеження у храмах під час святкування Великодня. У храмах буде обмежений доступ до цілування плащаниці, дозволять лише приклоніння.

Про це начальник відділу внутрішньої політики Івано-Франківської міської ради Ігор Кінаш повідомив на оперативній нараді.

Він нагадав, що торік через епідемію COVID-19 святкування Великодня відбувалось онлайн. Цього року, зазначив посадовець, храми теж дбають про безпеку своїх вірян.

"В Архікафедральному Митрополичому соборі Святого Воскресіння УГКЦ відбудеться виставлення плащаниці після вечірньої, з 8 години ранку. Буде обмежений доступ до цілування плащаниці, лише для приклоніння так, як, зрештою, і в усіх храмах Івано-Франківська", - повідомив Кінаш.

Нагадамємо, Міністерство охорони здоров'я України не планує вводити додаткові карантинні обмеження на Великдень, але підготувало ряд рекомендацій для релігійних закладів.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах захворюваності COVID-19 після Великодня. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.

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