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Карантин на Пасху: когда Киев примет решение о новых ограничениях

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 11:11
Карантин на Пасху: когда Киев примет решение о новых ограничениях Фото: в Киеве введут карантин на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киевские власти планируют ввести дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Решение будет принято в пятницу.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сегодня проводится диалог со всеми конфессиями, церквями относительно новых ограничений.

"Проводится разработка противоэпидемических мероприятий. Решение будет принято в пятницу после проведения всех консультаций", - отметил Рубан.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что прежде всего ограничения коснутся религиозных заведений: церквей, монастырей.

Отметим, на прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко на брифинге сообщил, что карантинные ограничения в городе могут усилить на Пасху и майские праздники, чтобы предупредить инфекционный взрыв.

Напомним, Рубан также заявил, что Киев может перейти из "красной" зоны карантина до майских праздников.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время "красную" зону карантина могут сократить. Из этой зоны может выйти Житомирская область.

В то же время в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти через 3-4 недели после праздника.

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