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Карантин на Пасху: стали известны детали новых ограничений в Киеве

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 15:15
Карантин на Пасху: стали известны детали новых ограничений в Киеве Фото: стали известны детали новых карантинных ограничений в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Местная власть Киева анонсировала введение новых карантинных ограничений на Пасху. Они будут касаться религиозных заведений.

Об этом сообщил источник РБК-Украина в Киевской городской государственной администрации.

По словам собеседника, в первую очередь ограничения коснутся религиозных учреждений: церквей, монастырей.

Вместе с тем, другой собеседник сообщил, что конкретный перечень ограничений еще нарабатывается.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге сообщил, что карантин в городе могут усилить на Пасху и майские праздники, чтобы предупредить инфекционный взрыв.

Эти правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, отметил он, не уточнив, какие именно ограничения будет вводить власть.

Напомним, по прогнозу Киевской школы экономики, в конце апреля - начале мая Киев может выйти из "красной" зоны карантина.

Отметим, местные власти Киева решили продлить жесткий карантин в городе до 30 апреля. Ситуация с коронавирусом в городе сложная.

В комментарии РБК-Украина эпидемиолог Людмила Мухарская сообщила, что для стабилизации ситуации с COVID в Киеве нужно до четырех недель.

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