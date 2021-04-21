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Карантин на Великодень: коли Київ прийме рішення про нові обмеження

Новость на русском → Київ, Середа 21 квітня 2021 11:11
Карантин на Великодень: коли Київ прийме рішення про нові обмеження Фото: у Києві введуть карантин на Великдень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Київська влада планує ввести додаткові карантинні обмеження на Великдень. Рішення буде прийнято у п'ятницю.

Про це заявив в ефірі " Україна 24" голова Держпостребслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, сьогодні проводиться діалог зі всіма конфесіями, церквами щодо нових обмежень.

"Проводиться розробка протиепідемічних заходів. Рішення буде прийнято у п'ятницю після проведення всіх консультацій", - зазначив Рубан.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що насамперед обмеження торкнуться релігійних закладів: церков, монастирів.

Зазначимо, минулого тижня мер Києва Віталій Кличко на брифінгу повідомив, що карантинні обмеження у місті можуть посилити на Великдень і травневі свята, щоб попередити інфекційний вибух.

Нагадаємо, Рубан також заявив, що Київ може перейти з "червоної" зони карантину до травневих свят.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом "червону" зону карантину можуть скоротити. З цієї зони може вийти Житомирська область.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах захворюваності COVID-19 після Великодня. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.

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