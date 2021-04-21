UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Карантин на Пасху: когда Киев примет решение о новых ограничениях

Автор: Анастасия Рокитна

Киевские власти планируют ввести дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Решение будет принято в пятницу.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сегодня проводится диалог со всеми конфессиями, церквями относительно новых ограничений.

"Проводится разработка противоэпидемических мероприятий. Решение будет принято в пятницу после проведения всех консультаций", - отметил Рубан.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что прежде всего ограничения коснутся религиозных заведений: церквей, монастырей.

Отметим, на прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко на брифинге сообщил, что карантинные ограничения в городе могут усилить на Пасху и майские праздники, чтобы предупредить инфекционный взрыв.

Напомним, Рубан также заявил, что Киев может перейти из "красной" зоны карантина до майских праздников.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время "красную" зону карантина могут сократить. Из этой зоны может выйти Житомирская область.

В то же время в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти через 3-4 недели после праздника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПасхаКарантин
Читайте также
В начале мая украинцев ждут длинные выходные: сколько будем отдыхать на Пасху
Черновицкая область в ближайшее время выйдет из "красной зоны"
Прогноз погоды