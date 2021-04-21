Карантин на Пасху: когда Киев примет решение о новых ограничениях

Киевские власти планируют ввести дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Решение будет принято в пятницу.
Об этом заявил в эфире "Украина 24" глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, сегодня проводится диалог со всеми конфессиями, церквями относительно новых ограничений.
"Проводится разработка противоэпидемических мероприятий. Решение будет принято в пятницу после проведения всех консультаций", - отметил Рубан.
Ранее источники РБК-Украина сообщали, что прежде всего ограничения коснутся религиозных заведений: церквей, монастырей.
Отметим, на прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко на брифинге сообщил, что карантинные ограничения в городе могут усилить на Пасху и майские праздники, чтобы предупредить инфекционный взрыв.
Напомним, Рубан также заявил, что Киев может перейти из "красной" зоны карантина до майских праздников.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время "красную" зону карантина могут сократить. Из этой зоны может выйти Житомирская область.
В то же время в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти через 3-4 недели после праздника.