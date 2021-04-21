Карантин на Пасху: когда Киев примет решение о новых ограничениях

Киевские власти планируют ввести дополнительные карантинные ограничения на Пасху . Решение будет принято в пятницу.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Отметим, на прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко на брифинге сообщил, что карантинные ограничения в городе могут усилить на Пасху и майские праздники, чтобы предупредить инфекционный взрыв.

"Проводится разработка противоэпидемических мероприятий. Решение будет принято в пятницу после проведения всех консультаций", - отметил Рубан.

По его словам, сегодня проводится диалог со всеми конфессиями, церквями относительно новых ограничений.

Напомним, Рубан также заявил, что Киев может перейти из "красной" зоны карантина до майских праздников.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время "красную" зону карантина могут сократить. Из этой зоны может выйти Житомирская область.

В то же время в Министерстве здравоохранения ожидают новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти через 3-4 недели после праздника.