Карантин у Тернополі посилили: що змінилось

Сьогодні у Тернополі відбулося засідання тернопільського міського штабу по боротьбі з коронавірусом. Місцева влада прийняла рішення з 26 березня посилити карантин у місті.

Про це заявив мер Тернополя Сергій Надал, засідання він опублікував на своїй сторінці у Facebook .

Влада рекомендувала правоохоронцям посилити контроль за роботою закладів громадського харчування.

"Встановити режим роботи закладів харчування до 22-ої години. Після того як піде на спад захворювання, повернемося до постійного режиму роботи", - заявив мер.

З понеділка рекомендували перейти на дистанційне навчання 5-11 класам шкіл. Учні 1-4 класів можуть відвідувати освітні заклади.

"Водії таксі мають бути в масці і пасажири в масці і не більше 3 пасажирів у легковому пасажирському транспорті. Дезінфекція автомобілів таксі кожного дня. Комунальні служби - проводити спілкування з тернополянами із застосуванням засобів захисту - в тому числі і захисного скла і уникати скупчення людей", - заявив Надал.