UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Карантин в Украине: 8 "красных" регионов могут перейти сразу в "желтую" зону

Автор: Артем Горовенко

По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям "желтой" зоны. Ситуация с COVID-19 в них прямо сейчас лучше, чем в двух областях "оранжевой" зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В частности, ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

Тем не менее решение о выходе региона из "красной зоны" принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

"Желтая" зона:

  • Тернопольская область
  • Кировоградская область
  • Черновицкая область
  • Харьковская область

"Оранжевая" зона:

  • Полтавская область
  • Закарпатская область

"Красная" зона:

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что регионы будут выходить из "красной" зоны только на следующей неделе.

Отметим, ситуация во Львовской и Луганской областях стабилизировалась давно, но они сами просили оставить их в "красной зоне".

Читайте РБК-Украина в Google News
КарантинКоронавирус