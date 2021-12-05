Карантин в Украине: 8 "красных" регионов могут перейти сразу в "желтую" зону

По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям "желтой" зоны. Ситуация с COVID-19 в них прямо сейчас лучше, чем в двух областях "оранжевой" зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Тем не менее решение о выходе региона из "красной зоны" принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

В частности, ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что регионы будут выходить из "красной" зоны только на следующей неделе.

Отметим, ситуация во Львовской и Луганской областях стабилизировалась давно, но они сами просили оставить их в "красной зоне".