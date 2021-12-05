Карантин в Україні: 8 "червоних" регіонів можуть перейти до "жовтої" зони

Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них прямо зараз краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Зокрема, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.
Проте рішення про вихід регіону з "червоної зони" приймає Державна комісія з ТЕБ і НС.
"Жовта" зона:
"Помаранчева" зона:
"Червона" зона:
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що регіони виходитимуть з "червоної" зони тільки наступного тижня.
Відзначити, ситуація у Львівській та Луганській областях стабілізувалася давно, але вони самі просили залишити їх в "червоній зоні".