Карантин в Украине. На грани выхода из "красной" зоны уже три области

На сегодня в "красной" зоне остаются Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. При этом в Закарпатской и Ивано-Франковской стабилизировался показатель госпитализации, что позволяет им перейти в "оранжевую" зону. А Ровенская область по всем параметрам уже соответствует "желтой"

В "желтой" зоне находятся Львовская, Харьковская, Полтавская и Черновецкая области, - остальные - на "оранжевом уровне эпидемиологической опасности.

Фото: карта карантина в Украине