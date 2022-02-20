RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Карантин в Україні. На межі виходу з "червоної" зони вже три області

Автор: Сергей Новиков

Станом на 20 лютого в "червоній" зоні адаптивного карантину в Україні залишаються п'ять областей. Але ситуація в трьох з них вже дозволяє перейти в зону з більш слабкими обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

На сьогодні в "червоній" зоні залишаються Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. При цьому в Закарпатській та Івано-Франківській стабілізувався показник госпіталізації, що дозволяє їм перейти в "помаранчеву" зону. А Рівненська область за всіма параметрами вже відповідає "жовтій"

У "жовтій" зоні знаходяться Львівська, Харківська, Полтавська та Чернівецька області, - решта - на "помаранчевому рівні епідеміологічної небезпеки.

Фото: карта карантину в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що локдаун на Рівненщині можуть скасувати.

За даними Київської школи економіки, Україна вже почала виходити з піку захворюваності на коронавірус, але є ймовірність нового спалаху.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVIDКарантинКоронавірус