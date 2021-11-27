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Карантин в Украине: в "красной" зоне большинство регионов, а меньше всего - в "оранжевой"

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 27 ноября в "красной" зоне адаптивного карантина находится наибольшее количество регионов - 19. В "желтой" зоне четыре, а меньше всего в "оранжевой", где всего две области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"Красная" зона

Эта зона охватывает г. Киев и такие области

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.,
  • Волынская
  • Черкасская,
  • Винницкая.

"Оранжевая" зона

В этой зоне на сегодня две области:

  • Полтавская,
  • Харьковская.

"Желтая" зона

Эта зона охватывает четыре области:

  • Тернопольская,
  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Черновицкая.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 14 200 заражений коронавирусом и 568 смертей.

Отметим, что несмотря на ситуацию с улучшением эпидситуации, Луганская и Львовская области отказались выходить из "красной" зоны карантина.

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