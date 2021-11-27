Карантин в Украине: в "красной" зоне большинство регионов, а меньше всего - в "оранжевой"

По состоянию на сегодня, 27 ноября в "красной" зоне адаптивного карантина находится наибольшее количество регионов - 19. В "желтой" зоне четыре, а меньше всего в "оранжевой", где всего две области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Эта зона охватывает г. Киев и такие области
В этой зоне на сегодня две области:
Эта зона охватывает четыре области:
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 14 200 заражений коронавирусом и 568 смертей.
Отметим, что несмотря на ситуацию с улучшением эпидситуации, Луганская и Львовская области отказались выходить из "красной" зоны карантина.