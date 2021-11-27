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Карантин в Україні: у "червоній" зоні більшість регіонів, а найменше - в "помаранчевій"

Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 27 листопада у "червоній" зоні адаптивного карантину перебуває найбільша кількість регіонів - 19. У "жовтій" зоні чотири, а найменше у "помаранчевій", де всього дві області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

"Червона" зона

Ця зона охоплює м. Київ та такі області

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.,
  • Волинська
  • Черкаська,
  • Вінницька.

"Помаранчева" зона

У цій зоні на сьогодні дві області:

  • Полтавська,
  • Харківська.

"Жовта" зона

Ця зона охоплює чотири області:

  • Тернопільська,
  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Чернівецька.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 14 200 заражень коронавірусом та 568 смертей.

Зазначимо, що попри ситуацію з покращенням епідситуації, Луганська та Львівська області відмовилися виходити з "червоної" зони карантину.

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