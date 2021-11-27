Карантин в Україні: у "червоній" зоні більшість регіонів, а найменше - в "помаранчевій"

Станом на сьогодні, 27 листопада у "червоній" зоні адаптивного карантину перебуває найбільша кількість регіонів - 19. У "жовтій" зоні чотири, а найменше у "помаранчевій", де всього дві області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Ця зона охоплює м. Київ та такі області
У цій зоні на сьогодні дві області:
Ця зона охоплює чотири області:
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 14 200 заражень коронавірусом та 568 смертей.
Зазначимо, що попри ситуацію з покращенням епідситуації, Луганська та Львівська області відмовилися виходити з "червоної" зони карантину.