Карантин в Украине: правительство сегодня согласует новые правила

Кабинет министров сегодня согласует новые правила карантина в Украине . Заседание правительства назначено на 17:30.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

Отметим, уже известно, что Министерство здравоохранения подготовило изменения в постановление об адаптивном карантине. Среди прочего, планируют отменить большинство ограничений для вакцинированных украинцев.

В частности, из-под ограничений "желтой" и "красной" зоны могут вывести те заведения, персонал и клиенты которых будут иметь COVID-сертификаты.

Подробнее о том, как может выглядеть новый локдаун, читайте в материале РБК-Украина "Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется".