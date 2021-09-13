Карантин в Україні: уряд сьогодні погодить нові правила

Кабінет міністрів сьогодні погодить нові правила карантину в Україні. Засідання уряду призначено на 17:30.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабміні.
Зазначимо, вже відомо, що Міністерство охорони здоров'я підготувало зміни до постанови про адаптивний карантин. Серед іншого, планують скасувати більшість обмежень для вакцинованих українців.
Зокрема, з-під обмежень "жовтої" і "червоної" зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти яких матимуть COVID-сертифікати.
Детальніше про те, як може виглядати новий локдаун, читайте в матеріалі РБК-Україна "Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться".