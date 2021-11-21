Карантинные зоны в Украине: "красных" все еще больше всего, ситуация в областях
Министерство здравоохранения обновило данные по эпидемиологической ситуации в Украине. В "красной" зоне остается наибольшее количество регионов - 19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
"Красная" зона
В этой зоне находится Киев и 18 таких областей:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
Отметим, что ограничения "красной" зоны предусматривают запрет работы: ресторанов, ТРЦ, рынков, массовых мероприятий. Работа учебных заведений разрешается при наличии у 100% педагогов "зеленых" COVID-сертификатов.
Ограничения "красного" уровня не применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий "зеленого" COVID-сертификата.
"Оранжевая" зона
Эта зона охватывает три области страны, а именно:
- Закарпатская,
- Полтавская,
- Харьковская.
"Желтая" зона
Сейчас в этой зоне находятся такие области как:
- Кировоградская,
- Тернопольская,
- Черновицкая.
Отметим, что последней в" красный" список карантина попала Винницкая область.
Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения назвали область первой может выйти из "красной" зоны карантина.
Также РБК-Украина писало, что в Украине третий день подряд регистрируют больше выздоровевших, чем больных коронавирусом.