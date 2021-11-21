Карантинные зоны в Украине: "красных" все еще больше всего, ситуация в областях

Министерство здравоохранения обновило данные по эпидемиологической ситуации в Украине. В "красной" зоне остается наибольшее количество регионов - 19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне находится Киев и 18 таких областей:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

Отметим, что ограничения "красной" зоны предусматривают запрет работы: ресторанов, ТРЦ, рынков, массовых мероприятий. Работа учебных заведений разрешается при наличии у 100% педагогов "зеленых" COVID-сертификатов.

Ограничения "красного" уровня не применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий "зеленого" COVID-сертификата.

"Оранжевая" зона

Эта зона охватывает три области страны, а именно:

Закарпатская,

Полтавская,

Харьковская.

"Желтая" зона

Сейчас в этой зоне находятся такие области как: