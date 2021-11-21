Карантинні зони в Україні: "червоних" все ще найбільше, ситуація в областях
Міністерство охорони здоров'я оновило дані щодо епідеміологічної ситуації в Україні. У "червоній" зоні залишається найбільша кількість регіонів - 19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
"Червона" зона
У цій зоні перебуває Київ та 18 таких областей:
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
Зазначимо, що обмеження "червоної" зони передбачають заборону роботи: ресторанів, ТРЦ, ринків, масових заходів. Робота навчальних закладів дозволяється за наявності у 100% педагогів "зелених" COVID-сертифікатів.
Обмеження "червоного" рівня не застосовуються при наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів "зеленого" COVID-сертифіката.
"Помаранчева" зона
Ця зона охоплює три області країни, а саме:
- Закарпатська,
- Полтавська,
- Харківська.
"Жовта" зона
Наразі у цій зоні перебувають такі області як:
- Кіровоградська,
- Тернопільська,
- Чернівецька.
Зазначимо, що останньою в "червоний" список карантину потрапила Вінницька область.
Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я назвали область, що першою може вийти із "червоної" зони карантину.
Також РБК-Україна писало, що в Україні третій день поспіль реєструють більше видужалих, ніж хворих на коронавірус.