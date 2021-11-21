ru ua
Нд, 21 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Карантинні зони в Україні: "червоних" все ще найбільше, ситуація в областях

Новость на русском →
Україна, Неділя 21 листопада 2021 09:34
Карантинні зони в Україні: "червоних" все ще найбільше, ситуація в областях Фото: у "червоній" зоні карантину Київ та 18 областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я оновило дані щодо епідеміологічної ситуації в Україні. У "червоній" зоні залишається найбільша кількість регіонів - 19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

"Червона" зона

У цій зоні перебуває Київ та 18 таких областей:

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.,
  • Волинська
  • Черкаська,
  • Вінницька.

Зазначимо, що обмеження "червоної" зони передбачають заборону роботи: ресторанів, ТРЦ, ринків, масових заходів. Робота навчальних закладів дозволяється за наявності у 100% педагогів "зелених" COVID-сертифікатів.

Обмеження "червоного" рівня не застосовуються при наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів "зеленого" COVID-сертифіката.

"Помаранчева" зона

Ця зона охоплює три області країни, а саме:

  • Закарпатська,
  • Полтавська,
  • Харківська.

"Жовта" зона

Наразі у цій зоні перебувають такі області як:

  • Кіровоградська,
  • Тернопільська,
  • Чернівецька.

Зазначимо, що останньою в "червоний" список карантину потрапила Вінницька область.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я назвали область, що першою може вийти із "червоної" зони карантину.

Також РБК-Україна писало, що в Україні третій день поспіль реєструють більше видужалих, ніж хворих на коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Карантин Червона зона карантину
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус