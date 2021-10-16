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Карантинные зоны Украины обновили: какова ситуация в областях

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро 16 октября одна область имеет показатели "красной" зоны карантина, 15 соответствуют "оранжевой", а остальные - "желтой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"Красная" зона

Согласно эпидемиологическим показателям, Херсонская область находится в "красной" зоне карантина.

Там запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров и проведение массовых мероприятий. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.

Кроме того, образовательные учреждения могут работать очно при условии 100% вакцинации персонала, а в другом случае - должны перейти на дистанционку. Исключение - детсады и 1-4 классы.

Также с 21 октября жители "красной" зоны не смогут пользоваться автобусами, поездами и самолетами для поездок в регионы без документов о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

"Оранжевая" зона

Согласно эпидемиологическим показателям, Минздрав отнес к "оранжевым" такие области:

  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская.
  • Черновицкая,
  • Черниговская.

Отметим, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона в "красную" зону.

"Желтая" зона

г. Киев и области:

  • Винницкая,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Кировоградская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская.

При "желтом" уровне в регионах необходимо придерживаться масочного режима, социальной дистанции в 1,5 м, а также запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв.м.; заполнять более 50% мест в кино и залах учреждений культуры; заполнять спортзалы из расчета более чем 1 человек на 10 кв. метров.

Напомним, с 18 октября в "красный" список попадут еще 4 региона Украины.

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