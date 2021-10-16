Карантинные зоны Украины обновили: какова ситуация в областях

"Красная" зона

Согласно эпидемиологическим показателям, Херсонская область находится в "красной" зоне карантина.

Там запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров и проведение массовых мероприятий. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.

Кроме того, образовательные учреждения могут работать очно при условии 100% вакцинации персонала, а в другом случае - должны перейти на дистанционку. Исключение - детсады и 1-4 классы.

Также с 21 октября жители "красной" зоны не смогут пользоваться автобусами, поездами и самолетами для поездок в регионы без документов о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

"Оранжевая" зона

Согласно эпидемиологическим показателям, Минздрав отнес к "оранжевым" такие области:

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская.

Черновицкая,

Черниговская.

Отметим, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона в "красную" зону.

"Желтая" зона

г. Киев и области:

Винницкая,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Кировоградская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская.

При "желтом" уровне в регионах необходимо придерживаться масочного режима, социальной дистанции в 1,5 м, а также запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв.м.; заполнять более 50% мест в кино и залах учреждений культуры; заполнять спортзалы из расчета более чем 1 человек на 10 кв. метров.