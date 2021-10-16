Карантинні зони України оновили: яка ситуація в областях

Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок 16 жовтня одна область має показники "червоної" зони карантину, 15 відповідають "помаранчевій", а решта - "жовтій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Відповідно до епідеміологічних показників, Херсонська область знаходиться у "червоній" зоні карантину.
Там заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів та проведення масових заходів. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників та відвідувачів повністю щеплені від коронавірусу.
Крім того, освітні заклади можуть працювати очно за умови 100% вакцинації персоналу, а в іншому разі - мають перейти на дистанційку. Вийняток - дитсадки і 1-4 класи.
Також з 21 жовтня жителі "червоної" зони не зможуть користуватися автобусами, поїздами і літаками для поїздок до регіонів без документів про вакцинацію, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.
Відповідно до епідеміологічних показників, МОЗ віднесла до "помаранчевих" такі області:
Зазначимо, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони.
м. Київ та такі області:
При "жовтому" рівні у регіонах необхідно дотримуватися маскового режиму, фізичної дистанції в 1,5 м, а також забороняються масові заходи за участю понад 1 людини на 4 кв.м.; заповнювати понад 50% місць в кіно і залах закладів культури; заповнювати спортзали з розрахунку більш ніж 1 особа на 10 кв. метрів.
Нагадаємо, з 18 жовтня до "червоного" списку потраплять ще 4 регіони України.