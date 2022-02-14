Кашель, одышка и насморк: как отличить COVID-19 и сезонную аллергию

COVID-19 часто путают с другими вирусными заболеваниями. К примеру, сезонная аллергия также может вызвать кашель, насморк и усталость.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения .

Весной у многих людей проявляются симптомы сезонной аллергии. Головная боль, кашель, слабость, заложенность в носу - на первом этапе симптомы коронавируса, гриппа и аллергии так похожи, что заболевания трудно различить. Однако различия есть.

В МОЗ назвали общие симптомы COVID-19 и сезонной аллергии:

головная боль;

кашель;

одышка,

боль в горле;

чихание;

насморк.

Недавно украинский врач-инфекционист Светлана Федорова рассказала, какие должны быть лекарства при борьбе с коронавирусной инфекцей. Самое главное при борьбе с COVID-19 – обильное питье и противовоспалительные препараты.