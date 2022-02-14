Кашель, одышка и насморк: как отличить COVID-19 и сезонную аллергию

COVID-19 часто путают с другими вирусными заболеваниями. К примеру, сезонная аллергия также может вызвать кашель, насморк и усталость.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Весной у многих людей проявляются симптомы сезонной аллергии. Головная боль, кашель, слабость, заложенность в носу - на первом этапе симптомы коронавируса, гриппа и аллергии так похожи, что заболевания трудно различить. Однако различия есть.
В МОЗ назвали общие симптомы COVID-19 и сезонной аллергии:
Недавно украинский врач-инфекционист Светлана Федорова рассказала, какие должны быть лекарства при борьбе с коронавирусной инфекцей. Самое главное при борьбе с COVID-19 – обильное питье и противовоспалительные препараты.
Отметим, в Украине с начала вакцинальной кампании привито 15 577 694 человека.
Напомним, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине наблюдаться стабилизация ситуации с коронавирусом.