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Кашель, одышка и насморк: как отличить COVID-19 и сезонную аллергию

Автор: РБК-Украина

COVID-19 часто путают с другими вирусными заболеваниями. К примеру, сезонная аллергия также может вызвать кашель, насморк и усталость.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Весной у многих людей проявляются симптомы сезонной аллергии. Головная боль, кашель, слабость, заложенность в носу - на первом этапе симптомы коронавируса, гриппа и аллергии так похожи, что заболевания трудно различить. Однако различия есть.

В МОЗ назвали общие симптомы COVID-19 и сезонной аллергии:

  • головная боль;
  • кашель;
  • одышка,
  • боль в горле;
  • чихание;
  • насморк.

Недавно украинский врач-инфекционист Светлана Федорова рассказала, какие должны быть лекарства при борьбе с коронавирусной инфекцей. Самое главное при борьбе с COVID-19 – обильное питье и противовоспалительные препараты.

Отметим, в Украине с начала вакцинальной кампании привито 15 577 694 человека.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине наблюдаться стабилизация ситуации с коронавирусом.

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