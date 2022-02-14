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Кашель, задишка та нежить: як відрізнити COVID-19 та сезонну алергію

Автор: РБК-Україна

COVID-19 часто путают с другими вирусными заболеваниями. К примеру, сезонная аллергия также может вызвать кашель, насморк и усталость.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Весною у багатьох людей виявляються симптоми сезонної алергії. Головний біль, кашель, слабкість, закладеність у носі – на першому етапі симптоми коронавірусу, грипу та алергії такі схожі, що захворювання важко розрізнити. Проте розходження є.

У МОЗ назвали загальні симптоми COVID-19 та сезонної алергії:

  • головний біль;
  • кашель;
  • задишка,
  • біль в горлі;
  • чхання;
  • нежить.

Нещодавно український лікар-інфекціоніст Світлана Федорова розповіла, які мають бути ліки у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Найголовніше при боротьбі з COVID-19 - рясне пиття та протизапальні препарати.

Зазначимо, в Україні з початку вакцинальної кампанії зробили щеплення 15 577 694 особи.

Нагадаємо, глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні спостерігатиметься стабілізація ситуації з коронавірусом.

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