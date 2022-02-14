Кашель, задишка та нежить: як відрізнити COVID-19 та сезонну алергію

Весною у багатьох людей виявляються симптоми сезонної алергії. Головний біль, кашель, слабкість, закладеність у носі – на першому етапі симптоми коронавірусу, грипу та алергії такі схожі, що захворювання важко розрізнити. Проте розходження є.

У МОЗ назвали загальні симптоми COVID-19 та сезонної алергії:

головний біль;

кашель;

задишка,

біль в горлі;

чхання;

нежить.

Нещодавно український лікар-інфекціоніст Світлана Федорова розповіла, які мають бути ліки у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Найголовніше при боротьбі з COVID-19 - рясне пиття та протизапальні препарати.