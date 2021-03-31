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В КГГА рассказали, кто может получить спецпропуска на транспорт

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 18:07
В КГГА рассказали, кто может получить спецпропуска на транспорт Фото: Николай Поворозник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Лера Полищук

В Киеве с понедельника, 5 апреля, вводятся спецпропуска для проезда в общественном транспорте и метро. В частности, такие пропуска получат работники критической инфраструктуры столицы.

Об этом РБК-Украина рассказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Мы решили, что общественный транспорт - это важный элемент работы в целом, поэтому не стали полностью останавливать его работу, в том числе и метро, как это было прошлой весной. Весь транспорт с 5 апреля у нас будет работать в режиме специальных перевозок с наличием спецпропуска", - заявил он.

По словам Поворозника, спецпропуска получат работники критической инфраструктуры Киева.

"Эти спецпропуска могут получить работники критической инфраструктуры города. Речь идет о госструктурах, сфере медицины, социального обеспечения, жилищно-коммунальной инфраструктуры, частных предприятиях, которые сейчас работают и обеспечивают жизнедеятельность города, например, продовольственные магазины", - сообщил он.

Первый замглавы КГГА заявил, что завтра будет обнародован порядок получения спецпропусков для транспорта.

"Завтра мы обнародуем порядок получения этих пропусков. В прошлом году у нас это было организовано: подавали заявки и получали от КГГА спецпропуска", - добавил он.

Напомним, с 5 апреля в Киеве ограничивают работу общественного транспорта и метро. В частности, для проезда необходим будет спецпропуск. Таким образом, будут перевозить только работников предприятий критически важной инфраструктуры.

Кроме того, с понедельника в Киеве будет ужесточен карантин. В столице будут закрыты школы и детские сады. При этом с 1 апреля в Киеве будут запрещены продуктовые ярмарки.

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