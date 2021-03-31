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У КМДА розповіли, хто може отримати спецперепустки на транспорт

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 18:07
У КМДА розповіли, хто може отримати спецперепустки на транспорт Фото: Микола Поворозник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Лера Полищук

У Києві з понеділка, 5 квітня, вводяться спецперепустки для проїзду в громадському транспорті і метро. Зокрема, такі пропуски отримають працівники критичної інфраструктури столиці.

Про це РБК-Україна розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник.

"Ми вирішили, що громадський транспорт - це важливий елемент роботи в цілому, тому не стали повністю зупиняти його роботу, в тому числі і метро, як це було минулої весни. Весь транспорт з 5 квітня у нас буде працювати в режимі спеціальних перевезень з наявністю спецперепустки", - заявив він.

За словами Поворозника, спецперепустки отримають працівники критичної інфраструктури Києва.

"Ці спецперепустки можуть отримати працівники критичної інфраструктури міста. Мова йде про держструктури, сферу медицини, соціального забезпечення, житлово-комунальної інфраструктури, приватні підприємства, які зараз працюють і забезпечують життєдіяльність міста, наприклад, продовольчі магазини", - повідомив він.

Перший заступник голови КМДА заявив, що завтра буде оприлюднено порядок отримання спецперепусток для транспорту.

"Завтра ми оприлюднимо порядок отримання цих пропусків. Минулого року у нас це було організовано: подавали заявки і отримували від КМДА спецперепустки", - додав він.

Нагадаємо, з 5 квітня у Києві обмежують роботу громадського транспорту і метро. Зокрема, необхідний для проїзду буде спецперепустки. Таким чином, будуть перевозити тільки працівників підприємств критично важливої інфраструктури.

Крім того, з понеділка у Києві буде посилено карантин. У столиці будуть закриті школи і дитячі сади. При цьому з 1 квітня в Києві будуть заборонені продуктові ярмарки.

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