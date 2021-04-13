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Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны карантина, - Радуцкий

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве в последнее время улучшилась ситуация по уровню COVID-госпитализаций. В ближайшее время столица может выйти из "красной" зоны карантина.

Об этом во время общения с журналистами заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он отметил, что в целом ситуация с коронавирусом в Украине очень плохая.

"Локдаун сожалению очень медленно уменьшает количество. Но радует, что те области, которые полностью придерживались требований локдауна, в частности Закарпатская область, вышла на нормальные показатели и уже не в "красной" зоне. Надеюсь, что в ближайшее время с "красной" зоны выйдет Киев. Уже пятый-шестой день мы наблюдаем стабильность госпитализаций", - заявил Радуцкий.

Также нардеп отметил, что поддерживает идею закрытия межобластного сообщения на период праздников.

При этом глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24" подтвердил, что уровень госпитализаций в Киеве немного стабилизировался. Но сейчас увеличился срок лечения пациентов с COVID в стационарах

"Если раньше люди две недели лечились, то сегодня это три недели. Поэтому нагрузка на медицинскую сферу остается высокой", - заявил Рубан.

Напомним, в Киеве с 5 апреля действуют ограничения на общественный транспорт, который может перевозить пассажиров только со специальными пропусками.

Кроме этого в столице действуют и другие ограничения. В частности, не работаю ТРЦ, кинотеатры и театры, кафе и рестораны обслуживают клиентов лишь на вынос.

Решение о том, будут ли продлевать локдаун в Киеве, планируют принять в среду, 14 апреля.

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Новости Украины КиевМихаил РадуцкийCOVID-19КоронавирусЛокдаун
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