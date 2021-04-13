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Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони карантину, - Радуцький

Автор: Ігор Литвиненко

У Києві останнім часом покращилася ситуація за рівнем COVID-госпіталізацій. Найближчим часом столиця може вийти з "красной" зони карантину.

Про це під час спілкування з журналістами заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Він зазначив, що в цілому ситуація з коронавірусом в Україні дуже погана.

"Локдаун жаль дуже повільно зменшує кількість. Але радує, що ті області, які повністю дотримувалися вимог локдауна, зокрема Закарпатська область, вийшла на нормальні показники і вже не в "червоній" зоні. Сподіваюся, що найближчим часом з "червоної" зони вийде Київ. Вже п'ятий-шостий день ми спостерігаємо стабільність госпіталізацій", - заявив Радуцький.

Також нардеп зазначив, що підтримує ідею закриття міжобласного сполучення на період свят.

При цьому глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі "Україна 24" підтвердив, що рівень госпіталізацій в Києві трохи стабілізувався. Але зараз збільшився термін лікування пацієнтів з COVID в стаціонарах

"Якщо раніше люди два тижні лікувалися, то сьогодні це три тижні. Тому навантаження на медичну сферу залишається високою", - заявив Рубан.

Нагадаємо, в Києві з 5 квітня діють обмеження на громадський транспорт, який може перевозити пасажирів тільки зі спеціальними перепустками.

Крім цього у столиці діють і інші обмеження. Зокрема, не працюю ТРЦ, кінотеатри та театри, кафе і ресторани обслуговують клієнтів лише на винос.

Рішення про те, чи будуть продовжувати локдаун в Києві, планують прийняти в середу, 14 квітня.

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Новини України КиївМихайло РадуцькийCOVID-19КоронавірусЛокдаун
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