Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони карантину, - Радуцький

Він зазначив, що в цілому ситуація з коронавірусом в Україні дуже погана.

"Локдаун жаль дуже повільно зменшує кількість. Але радує, що ті області, які повністю дотримувалися вимог локдауна, зокрема Закарпатська область, вийшла на нормальні показники і вже не в "червоній" зоні. Сподіваюся, що найближчим часом з "червоної" зони вийде Київ. Вже п'ятий-шостий день ми спостерігаємо стабільність госпіталізацій", - заявив Радуцький.

Також нардеп зазначив, що підтримує ідею закриття міжобласного сполучення на період свят.

При цьому глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі "Україна 24" підтвердив, що рівень госпіталізацій в Києві трохи стабілізувався. Але зараз збільшився термін лікування пацієнтів з COVID в стаціонарах

"Якщо раніше люди два тижні лікувалися, то сьогодні це три тижні. Тому навантаження на медичну сферу залишається високою", - заявив Рубан.