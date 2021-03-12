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Киев определил для приема больных коронавирусом почти 5100 коек, - Кличко

Автор: РБК-Украина

Киев определил для приема больных коронавирусом почти 5100 коек в 29 медучреждениях столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Мэр Киева отметил, что на увеличение количества коек город выделил почти 30 млн гривен и еще 7,5 млн грн потратили на закупку кислородных концентраторов.

"Сегодня главное - это здоровье и жизнь украинцев. И очень важно предотвратить коллапс медицинской системы. Мы контролируем ситуацию. Потому город выделил для приема больных коронавирусом почти 5100 коек в 29 медучреждениях столицы", - сообщил городской голова.

Он также добавил, что по состоянию на 12 марта зафиксировано наивысшее количество больных коронавирусом в медицинских учреждениях с начала пандемии - 2548 человек. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сейчас составляет 57%.

"Как видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в больницах столицы - наибольшее количество больных коронавирусом с начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это тревожная тенденция", - рассказал Кличко.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 946 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель в 2021 году.

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Новости Украины Виталий КличкоКиевбольницаКоронавирус
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