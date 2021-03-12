Київ визначив для прийому хворих на коронавірус майже 5100 ліжок, - Кличко

Мер Києва зазначив, що на збільшення кількості ліжок місто виділило майже 30 млн гривень і ще 7,5 млн грн витратили на закупівлю кисневих концентраторів.

"Сьогодні головне - це здоров’я і життя українців. І дуже важливо упередити колапс медичної системи. Ми контролюємо ситуацію. Бо місто визначило для прийому хворих на коронавірус майже 5100 ліжок у 29 медзакладах столиці", - повідомив міський голова.

Він також додав, що станом на 12 березня зафіксовано найвищу кількість хворих на коронавірус у медичних закладах з початку пандемії - 2548 людей. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах наразі складає 57%.

"Як бачимо, збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. Сьогодні в лікарнях столиці - найбільша кількість хворих на коронавірус від початку пандемії. Особливо тих, хто перебуває у важкому стані та потребує кисневої підтримки. Це тривожна тенденція", - розповів Кличко.