ru ua
Чт, 28 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Киев переводит все школы на дистанционку. И начальные классы тоже

Новина українською →
Киев, Четверг 28 октября 2021 15:14
Киев переводит все школы на дистанционку. И начальные классы тоже Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Киеве с 1 ноября все школы будут переведены на дистанционное обучение. С младшими классами включительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра Киева Виталия Кличко.

"Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме. Это касается всех учеников с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации в городе", - заявил Кличко.

Напомним, карантин в Киеве ужесточают с 1 ноября, в частности, в торговые центры и общественный транспорт не будут пускать без COVID-сертификатов.

Также сообщалось, что Киев попросил Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям перевести столицу в "красную" зону карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Карантин Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе