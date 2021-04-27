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Киев следующим выйдет из "красной" зоны, - Степанов

Автор: Игорь Литвиненко

Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина. Соответствующее представление в Государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС подало Министерство здравоохранения.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Киев будет переведен в "желтую" зону эпидемиологической опасности.

"Город Киев по всем показателям уже продемонстрировал, что нет превышения по нашим критериям. Мы уже сделали соответствующее представление за моей подписью на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы провести заседание и вывести Киев из "красного" уровня эпидемиологической опасности", - заявил Степанов.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что уже на следующей неделе в Киеве могут ослабить карантинные ограничения.

До этого, о том что Киев может выйти из "красной" зоны карантина, сообщали в Госпотребслужбе столицы.

Отметим, на прошлой неделе главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что в ближайшее время из "красной" зоны должны выйти также Киев, Киевская, Запорожская, Львовская и Полтавская области

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