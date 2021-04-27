Киев следующим выйдет из "красной" зоны, - Степанов

По его словам, Киев будет переведен в "желтую" зону эпидемиологической опасности.

"Город Киев по всем показателям уже продемонстрировал, что нет превышения по нашим критериям. Мы уже сделали соответствующее представление за моей подписью на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы провести заседание и вывести Киев из "красного" уровня эпидемиологической опасности", - заявил Степанов.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что уже на следующей неделе в Киеве могут ослабить карантинные ограничения.