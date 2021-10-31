Киев уходит на локдаун уже завтра: новые правила карантина

Вход строго с ПЦР-тестом и COVID-сертификатом

Так, с понедельника только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:

заведения питания,

гостиницы,

заведения соцзащиты,

спортзалы,

фитнес-центры,

ЦПАУ,

управление труда и соцзащиты,

управления пенсионного фонда,

массовые мероприятия,

торговые центры.

Общественный транспорт

В столице общественный транспорт останавливать не будут - он продолжит работу в обычном режиме. Однако с 1 ноября метрополитеном, наземным коммунальным и частным транспортом Киева смогут воспользоваться пассажиры при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

Работа ТРЦ

Торгово-развлекательные центры будут работать с ограничениями. Так, дети и подростки могут посещать ТРЦ только в сопровождении взрослого, имеющего либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Дистанционное обучение в школах

С понедельника школьники с 1 по 11 класс будут учиться дистанционно. В таком режиме школы столичные продолжат работать до улучшения эпидемической ситуации в городе.

Работа детских садиков

Детские садики с понедельника продолжат работу в обычном режиме, при условии вакцинации 100% персонала.