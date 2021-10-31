Киев уходит на локдаун уже завтра: новые правила карантина

С понедельника, 1 ноября, Киев будет переведен в "красную" зону карантина. Для посещения торговых центров, заведений питания и ЦПАУ, а также для проезда в общественном транспорте потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
Полный список ограничений локдауна - в материале РБК-Украина.
Так, с понедельника только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:
В столице общественный транспорт останавливать не будут - он продолжит работу в обычном режиме. Однако с 1 ноября метрополитеном, наземным коммунальным и частным транспортом Киева смогут воспользоваться пассажиры при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.
Торгово-развлекательные центры будут работать с ограничениями. Так, дети и подростки могут посещать ТРЦ только в сопровождении взрослого, имеющего либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
С понедельника школьники с 1 по 11 класс будут учиться дистанционно. В таком режиме школы столичные продолжат работать до улучшения эпидемической ситуации в городе.
Детские садики с понедельника продолжат работу в обычном режиме, при условии вакцинации 100% персонала.
Напомним, с 1 ноября в Киеве ужесточают карантин.
Кроме того, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в "красную" зону карантина. Локдаун в столице начнет действовать в полночь 1 ноября.
Ранее сообщалось, что Киев в "красной" зоне ужесточит масочный режим.