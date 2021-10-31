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Київ йде на локдаун вже завтра: нові правила карантину

Автор: Валерія Поліщук

З понеділка, 1 листопада, Київ буде переведений в "червону" зону карантину. Для відвідування торгових центрів, закладів харчування та ЦНАП, а також для проїзду в громадському транспорті потрібно ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

Повний список обмежень локдауну - в матеріалі РБК-Україна.

Вхід строго з ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом

Так, з Понеділка тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:

  • заклади харчування,
  • готель,
  • заклади соцзахисту,
  • спортзал,
  • фітнес-центри,
  • ЦНАП,
  • управління праці та соцзахисту,
  • управління Пенсійного фонду,
  • масові заходи,
  • торгові центри.

Громадський транспорт

У столиці громадський транспорт зупиняти не будуть - він продовжить роботу у звичайному режимі. Однак з 1 листопада метрополітеном, наземним комунальним і приватним транспортом Києва зможуть скористатися пасажири при наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту.

Робота ТРЦ

Торгово-розважальні центри працюватимуть з обмеженнями. Так, діти і підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки в супроводі дорослого, що має або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Дистанційне навчання в школах

З понеділка школярі з 1 по 11 клас навчатимуться Дистанційно. У такому режимі школи столичні продовжать працювати до поліпшення епідемічної ситуації в місті.

Робота дитячих садків

Дитячі садки з Понеділка продовжать роботу у звичайному режимі, за умови вакцинації 100% персоналу.

Нагадавши, з 1 листопада в Києві посилюють карантин.

Крім того, Держкомісія ТЕБ і НС вирішила перевести Київ у "червону" зону карантину. Локдаун у столиці почне діяти опівночі 1 листопада.

Раніше повідомлялося, що Київ у "червоній" зоні посилить масковий режим.

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Київ