Київ йде на локдаун вже завтра: нові правила карантину

Вхід строго з ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом

Так, з Понеділка тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:

заклади харчування,

готель,

заклади соцзахисту,

спортзал,

фітнес-центри,

ЦНАП,

управління праці та соцзахисту,

управління Пенсійного фонду,

масові заходи,

торгові центри.

Громадський транспорт

У столиці громадський транспорт зупиняти не будуть - він продовжить роботу у звичайному режимі. Однак з 1 листопада метрополітеном, наземним комунальним і приватним транспортом Києва зможуть скористатися пасажири при наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту.

Робота ТРЦ

Торгово-розважальні центри працюватимуть з обмеженнями. Так, діти і підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки в супроводі дорослого, що має або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Дистанційне навчання в школах

З понеділка школярі з 1 по 11 клас навчатимуться Дистанційно. У такому режимі школи столичні продовжать працювати до поліпшення епідемічної ситуації в місті.

Робота дитячих садків

Дитячі садки з Понеділка продовжать роботу у звичайному режимі, за умови вакцинації 100% персоналу.