Как будут работать церкви на Пасху и Вербное воскресенье в Киеве: список рекомендаций

Киевские власти решили опубликовать рекомендации для церквей на Пасху и Вербное воскресенье. В КГГА рекомендуют провести богослужение онлайн.
Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
Местные власти рекомендуют:
Соответствующее решение приняла местная комиссия ТЭР и ЧС.
Отметим, что Минздрав решил не вводить дополнительные карантинные ограничения по всей Украине, но выдал ряд рекомендаций для религиозных учреждений.
В частности, в министерстве рекомендуют увеличить количество сессий благословение и уменьшить их продолжительность, посещать обряд благословения и освящения еды только 1 человеку от семьи. Население просят воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей.
Сейчас Киев находится в" красной " зоне карантина, которая предусматривает запрет работы ТРЦ, кафе, ресторанов, проведение массовых мероприятий.
Напомним, в Украине могут вдвое сократить "красную" зону карантина. В частности, из этой зоны может выйти Киев.
Отметим, главный санврач Виктор Ляшко передал публичный "привет" трем областям из-за нарушения алгоритма вакцинации.
Кроме того, сегодня в Украине доставили новую партию вакцины AstraZeneca.