Як працюватимуть церкви на Великдень та Вербну неділю у Києві: список рекомендацій

Київська влада вирішила оприлюднити рекомендації для церков на Великдень та Вербну неділю. У КМДА рекомендують провести богослужіння онлайн.
Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.
Місцева влада рекомендує:
Відповідне рішення прийняла місцева комісія ТЕР та НС.
Зазначимо, що МОЗ вирішив не вводити додаткові карантинні обмеження по всій України, але видав ряд рекомендацій для релігійних закладів.
Зокрема, у міністерстві рекомендують збільшити кількість сесій благословення та зменшити їх тривалості, відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише 1 особі від сім'ї. Населення просять утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів.
Зараз Київ перебуває в "червоній" зоні карантину, яка передбачає заборону роботи ТРЦ, кафе, ресторанів, проведення масових заходів.
Нагадаємо, в Україні можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину. Зокрема, з цієї зони може вийти Київ.
Зазначимо, головний санлікар Віктор Ляшко передав публічний "привіт" трьом областям через порушення алгоритму вакцинації.
Крім того, сьогодні в Україні доставили нову партію вакцини AstraZeneca.