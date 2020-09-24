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Киев вернулся в "желтую зону"

Новина українською → Киев, Четверг 24 сентября 2020 18:09
Киев вернулся в "желтую зону" Фото: Киев (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине обновили карантинные зоны по эпидемической ситуации в регионах. По итогам разделения Киев вернулся в "желтую зону".

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Так, в Киеве запрещено посещение социальных учреждений.

Также в столице будут действовать ограничения "зеленой зоны" - маски в помещениях, заполняемость в кинотеатрах не более 50% мест, перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Новое зонирование вступит в силу в полночь 28 сентября.

Напомним, 24 сентября в Украине обновили зоны адаптивного карантина. В "красную зону" вновь вернулся Тернополь.

Ранее сообщалось, что в Украине изменили порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон карантина.

Кроме того, по оптимистическим прогнозам, Киев может остаться в "оранжевой" зоне карантина до марта.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине подтвердили 3 372 новых случая заражения коронавирусом. За сутки в Киеве выявили 330 новых инфицированных.

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