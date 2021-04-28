Киев выходит из локдауна: опубликован полный список смягчений
В Киеве с 1 мая ослабляют карантинные ограничения из-за коронавируса. В Киевской городской госадминистрации (КГГА) назвали полный список отмененных ограничений.
Соответствующий протокол Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 28 апреля опубликовали на сайте КГГА.
Так, с 1 мая Киев восстанавливает:
- перевозку пассажиров общественным транспортом в обычном режиме (с соблюдением определенных норм);
- работу заведений торговли, торгово-развлекательных центров;
- работу рынков, ярмарок;
- работу заведений общественного питания;
- работу спортивных залов, фитнес-центров;
- работу кинотеатров, других учреждений культуры;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий.
С 5 мая восстанавливается:
- образовательный процесс в помещениях учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), высшего образования;
- учебно-тренировочный процесс в спортивных сооружениях учреждениями физической культуры и спорта;
- прием документов для зачисления детей в первые классы; конкурсный отбор до 5-10 классов с соблюдением требования не более 10 человек в одном помещении;
- проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, подготовительных мероприятий к практической подготовке на производстве;
- проведение аттестации соискателей высшего образования;
- получение документов о профессиональном (профессионально-техническом), высшем образовании;
- участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;
- предоставление социальных услуг;
- работу по обслуживанию граждан в ЦПАУ, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.
Пасхальные богослужения будут проводиться в режиме видеотрансляции. Однако посещение храмов не будет запрещенным. При этом освящение пасхальных корзин будет происходить на открытом воздухе с соблюдением противоэпидемических мер.
Кроме того, в выходные и праздничные дни с 1 до 14 мая полиция, Нацгвардия, "Муниципальная охрана" и "Муниципальная стража" увеличат количество патрулей, чтобы следить за соблюдением карантинных норм в общественных местах. А на период поминальных дней усиленное патрулирование будет осуществляться на территории городских кладбищ.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина.
РБК-Украина писало, что Чернигов с завтрашнего дня ослабляет карантин хотя город до сих пор в "красной" зоне.