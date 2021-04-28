Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
У Києві з 1 травня послаблюють карантинні обмеження через коронавірус. У Київській міській держадміністрації (КМДА) назвали повний список скасованих обмежень.
Відповідний протокол Постійної комісії з питань ТЕБ та НС від 28 квітня опублікували на сайті КМДА.
Так, із 1 травня Київ відновлює:
- перевезення пасажирів громадським транспортом у звичайному режимі (з дотриманням визначених норм);
- роботу закладів торгівлі, торгово-розважальних центрів;
- роботу ринків, ярмарок;
- роботу закладів громадського харчування;
- роботу спортивних залів, фітнес-центрів;
- роботу кінотеатрів, інших закладів культури;
- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів.
Із 5 травня відновлюється:
- освітній процес у приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), передвищої, вищої освіти;
- навчально-тренувальний процес у спортивних спорудах закладами фізичної культури і спорту;
- прийом документів для зарахування дітей до перших класів; конкурсний відбір до 5-10 класів з дотриманням вимоги – не більше 10 осіб в одному приміщенні;
- проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві;
- проведення атестації здобувачів вищої освіти;
- отримання документів про професійну (професійно-технічну), вищу освіту;
- участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;
- надання соціальних послуг;
- робота з обслуговування громадян у ЦНАПах, ЦКС, відділах державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва.
Великодні богослужіння будуть проводитися у режимі відеотрансляції. Однак відвідування храмів не буде забороненим. При цьому освячення великодніх кошиків буде відбуватися на відкритому повітрі із дотриманням протиепідемічних заходів.
Крім того, у вихідні та святкові дні із 1 до 14 травня поліція, Нацгвардія, "Муніципальна охорона" та "Муніципальна варта" збільшать кількість патрулів, щоб слідкувати за дотриманням карантинних норм у громадських місцях. А на період поминальних днів посилене патрулювання буде здійснюватися на території міських кладовищ.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину.
РБК-Україна писало, що Чернігів відзавтра послаблює карантин, хоча місто досі в "червоній" зоні.